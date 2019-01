Amíg a díjátadón mindenki a színpadot figyelte, addig Timothée Chalamet valami nagyon szokatlant művelt

Vannak ezek a rangos díjátadók, mint a Golden Globe, az Oscar, vagy a SAG, amit most hétvégén tartottak. Az ilyen eseményeken általában mindenki mosolyogva figyeli a színpadon, hisz ott történnek a dolgok. De nem Timothée Chalamet, akit egyáltalán nem érdekelt, hogy mi történik a színpadon, ő inkább

OLVASOTT.

purest moment of #SAGAwards thus far is definitely timothee chalamet reading the program pic.twitter.com/UNcPGCg4mT

— Alex Friedman (@kosherhotdogz) January 28, 2019