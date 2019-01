Ki akarta rabolni az autójához sántikáló 68 éves férfit, de törött bordákkal távozott

Sikerült egy ötszörös kickbox világbajnokba belekötnie.

A florida férfi azt hihette, könnyű prédára talált, amikor az előző héten megpróbált kirabolni egy sántikáló, idős férfit, West Palm Beach városában. A huszas éviben járó támadó egy étterem parkolójában rontott rá a 68 éves Steve Shepherdre. Hátulról egy üveggel fejen vágta, majd arcon ütötte, és a telefonját kezdte el követelni tőle.

Pár pillanat múlva azonban a rabló a fájdalomtól összegörnyedve rogyott össze a földön. Áldozata ugyanis egy ötszörös kickbox világbajnok volt, aki még most is remek formában van, és nem hagyta magát. Mindössze két ütésre volt szüksége, és támadója törött bordákkal terült el a földön.

Éreztem, ahogy eltörnek a bordái

– mondta el Shepherd a Palm Beach Post című helyi lapnak.

A támadót azonban nem sikerült elfogniuk a rendőröknek. Pár járókelő közbelépett, és szétválasztotta őket, mert azt hitték, hogy csak egy sima verekedést látnak, és közben a támadónak sikerült elmenekülnie. A rendőrség még keresi.

A támadó még hálás is lehet, hogy pár bordatöréssel megúszta a dolgot. Bár Shepherdnek 2000-ben volt az utolsó profi mérkőzése, nem tunyult el, és most is aktívan edz. Márciusban ugyanis újra ringbe akar szállni, hogy ő lehessen a világ legidősebb profi küzdősportolója.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: Thinkstock