Ariana Grande nem tervez senkivel járni idén, talán élete hátralevő részében se

Az énekesnő szerepelt az előző év legnagyobb szakításait összegyűjtő cikkünkben, méghozzá két szakítása révén is, és úgy tűnik ennek hatására idén nem tervez szakítani egyáltalán.

A Twitteren osztotta meg egy rajongója egy Ariana Grande-ról szóló cikk képernyőfotóját, ami azt találgatja, hogy kivel jár most. Grande azzal reagált rá, hogy valaki elárulhatná neki is, majd ezt nem sokkal később a következő válasz követte:

Egyelőre viszont a szakítás utáni Grande ritka kínos online, szóval mi reméljük, sikerül túllépnie a dolgon lassan, vagy esetleg mégiscsak összejön végül valakivel.

spoiler for the rest of this year / probably my life: it’s no one. please refer back to this tweet for future questions. 🖤

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 2019. január 1.