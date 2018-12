Az énekesnő augusztusban hozta világra gyerekeit, de csak október végén mutatta meg őket. Ráadásul, csak akkor derült ki az is, hogy ketten vannak. Azóta viszont már több fotót is láthattunk az ikrekről. Kollányi Zsuzsi most is posztolt egy képet, amin mindhárman szerepelnek és aminél cukibbat ma már biztosan nem fogunk találni.

A Legjobb dolog a világon ❤️

– írta bejegyzésében az anyuka.

Kiemelt kép: Instagram/@zsuzsicolony