Kollányi Zsuzsi pontosan tudja, mikor fogantak meg gyerekei

Kollányi Zsuzsi nemrég adott életet ikerfiainak, de az énekesnő máris tervezi a harmadikat és ezt már be is jelentette párjának. A két fiú mellé szeretne egy kislányt. Meggyőződése, hogy a gyerekek választják a szüleiket, szerinte az ikrei meg akartak születni, ezért nem voltak komoly következményei a szülés közben fellépő komplikációknak, ő hajthatatlan volt, mert érezte, hogy meg akarnak születni a gyerekei. A FEM3 Caféban beszélt többek között arról is Joshi Bharat vendégeként, hogy napra pontosan tudja, hogy mikor fogantak. Íme a teljes interjú számtalan egyéb érdekes részlettel a szülésről és gyereknevelésről.

Kiemelt kép: TV2