Másként öregednek a férfiak, mint a nők a magazinok címlapjain

Jameela Jamil, akit főleg a Good Place-ből lehet ismerni, rendszeresen felszólal a testképzavarokat előidéző ábrázolása ellen a médiában, gyakran igen viccesen.

Ezúttal most semmi vicceset nem csinált, csak szimplán rámutatott Twitteren négy képpel, mennyiben másként ábrázolják a címlapok az öregedő nőket, mint az öregedő férfiakat. Mint írja:

An example of Photoshop being weaponised against women: This is how we portray men in their 50s on magazine covers and women in their 50s. Look at the difference. Men who age are sexy in HD. Women mostly just shouldn’t dare age. Men can celebrate the inevitable, we must fear it. pic.twitter.com/XKykaZuiYf

