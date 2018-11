Snoop Dogg megmutatná Gordon Ramsay-nek, hogyan kell főzni

Snoop Dogg épp most fejezett be egy szakácskönyvet, melyben a marihuána nem kapott szerepet. A szókimondó stílusáról ismert rapper a londoni Press Associationnak nyilatkozott terveiről, miszerint megmutatná tudását a brit séfnek, Gordon Ramsay-nek is:

Ha Ramsay megint elhívna a műsorába, nagyon szívesen mutatnék valamit a saját receptjeimből, legutóbb azt mondta, pokoli jó séf vagyok. A kaja összehozza a világot, mind mosolygunk közben, jól szórakozunk, eszünk-iszunk, ez igazából az étkezés szerepe a Földön.

via GIPHY

Snoop Dogg azt is hozzátette, annak ellenére, hogy új könyve például steak-recepteket és homár-főfogásokat is tartogat az olvasóknak, gyerekként fogalma sem volt az ilyen kaják létezéséről az óriási szegénység miatt.

Trump börtönbe zárná Snoop Doggot A rapper a klipjében csúnyán beleszállt az amerikai elnökbe.

Kiemelt kép: Unique Nicole/Getty Images