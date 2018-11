Arcolvasó elemezte a királyi család fotóit

Ahogy mi is beszámoltunk róla, Károly herceg 70. születésnapja alkalmából két családi fotót osztott meg magáról a királyi család. A Cosmopolitan felkérte Dan Hill professzionális arcolvasót, hogy mondja el, mire jutott, jól megnézve és közelről elemezve a család tagjainak fotóit közelről és egészen érdekes dolgokat olvasott le róluk.

Az első fotó alapján a következő következtetéseket vonta le: Katalin hercegné borzasztóan fáradtnak tűnik, ami egyáltalán nem csoda, hisz mostmár három gyereknek az anyja. Vilmos herceg elég látványosan utálja a fotózást, undort olvasott le az arcáról. Harry herceg még báttyjánál is jobban utálja a fotózást, dühöt és bizalmatlanságot olvasott le az arcáról. Meghan hercegné teljesen kényelmetlenül érzi magát Hill szerint, sokkal természetesebb szokott lenni a mosolya, itt mintha nagyon izgulna és csapdában érezné magát a szituáció miatt. Kamilla hercegnő arcáról elégedettséget lehet leolvasni, míg a szülinapos Károly herceg mintha szomorú lenne, mindkettőjük mosolya nagyon erőltetett. Hill szerint ez egy kifejezetten rossz fotó róluk, hisz pont nem akarja senki ezt közvetíteni a születésnapi fotóján.

A második fotón már mindenki egy picit felszabadultabbnak tűnhet, de nem teljesen ez a helyzet. Katalin hercegnén továbbra is a fáradtság látszik leginkább, Vilmos hercegről pedig továbbra is undort lehet csak leolvasni, Harry szeméből viszont eltűnt minden düh, ami az előző képen felfedezhető volt. Bármilyen vicceset is mondhatott a fotós, Meghan hercegnénél is működik, aki sokkal természetesebb, és pont úgy mosolyog, ahogy megszoktuk tőle, ellenben az első fotóval. Kamilla hercegnő megjátszottnak tűnik, mindössze annyi a különbség, hogy most megöleli Sarolta hercegnét és mutat egy irányba, de ugyanaz az elégedetlenség olvasható el a mimikájáról. Károly herceg is jobb a második fotón ugyan, de Hill “szociális mosolynak” hívja azt, amit látni rajta, vidámabbnak tűnik, de továbbra is erőltetett.

Egy másik érdekes megfigyelése, hogy a második fotón nem egy irányba néznek mind, ami akár azt is jelentheti, hogy nem egy egységes egész a család. Felhívta a figyelmet rá, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné más irányba néz, és ez szintén annak lehet a jele, hogy valami nincs rendben köztük, nem úgy tűnik, mint akik jól éreznék magukat egymással, a fotó alapján. De ki tudja, mi lehet a háttérben. Az is lehet, hogy csak a véletlen műve ez.

Kiemelt kép: Chris Jackson / Clarence House via Getty Images