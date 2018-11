Jim Carrey egy ló fenekeként ábrázolta Trumpot

Jim Carrey-t legutóbb a Most nevess! című sorozatban láthattunk, de aki követi a közösségi médiában a hírességet, vagy esetleg figyelemmel követi a nyilvános szerepléseit, az tisztában van vele, hogy két új obszessziója most sokkal jobban foglalkoztatja Ace Ventura megformálóját, mint a színészet, ez pedig a festészet és az az amerikai politika. Ezt a kettőt pedig mostanában ötvözni szokta bizarr politikai üzenetű festményekben.

Nem annyira nehéz megérteni a festmények üzenetét, többnyire akörül forognak, hogy Trump egy egomániás rossz elnök, szóval nem igazán fedez fel vele új rétegeket, vagy szolgáltat vele érdekes politikai kommentárt. Leugóbbi festményén a CNN kitiltott riporterét, Jim Acosta-t festette meg, ahogy kérdez Trumptól, akit egy ló fenekeként ábrázolt a pódiumon. Az üzenet itt is egyszerű. De azért a biztonság kedvéért el is magyarázta:

A dolog előzményéről írtunk korábban. A CNN riporterét kitiltották a Fehér Házból egy heves szóváltás után az elnökkel.

Ez itt pedig a kérdéses festmény.

.@acosta has comported himself with remarkable restraint while dealing with this Imposter-in-Chief. But as people in Hollywood have long known — everything is harder when you’re working with animals. pic.twitter.com/5sQGaEgeeT

— Jim Carrey (@JimCarrey) 2018. november 10.