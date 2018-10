Ninja Warrior: Sebestyén Ági a harmadik másodpercben eltörte a lábát

Hétfő este elindult a Ninja Warrior második évada és ahogyan korábban, úgy most is feltűnik néhány ismert arc a műsorban. Például Pumped Gabo egykori barátnője, Sebestyén Ági, aki nagy reményekkel indult neki a versenynek, ám három másodperc után véget is ért számára.

Sebestyén annyira szerencsétlen ugrott az első akadály első deszkájára, hogy azonnal eltört a lába. Már a medencéből is csak segítséggel tudott kiszállni, majd mentő vitte el. A Blikk információi szerint nyolc órán keresztül műtötték, hiszen a sípcsontja és a szárkapocscsontja is eltört.



Kiemelt kép: Instagram/@sebestyen_agi_official