Tatár Csilla ígéri, soha többé nem tesz ilyet

A műsorvezető már korábban is nyilatkozott arról, hogy kisfia születésével sok minden megváltozott az életében. A gyerek mellett például sok elvét feladta, valószínűleg ilyen lehet ez a mostani eset is. Tatár Csilla kipróbálta, milyen, amikor összeöltöznek a fiával.

Esküszöm, soha többé nem csinálok ilyet!

– írta a tévés, aki azt is hozzátette, hogy csak most az egyszer tett ilyet, mert muszáj volt kipróbálnia. És habár a fia is értetlenül állt a jelenség előtt, viccesnek tartja az anya-fia szettet.

Tatár Csilla (@csillatatar) által megosztott bejegyzés, Szept 2., 2018, időpont: 11:32 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram