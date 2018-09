Most mutatják be a színésznő új filmjét, a Peppermint című akció-thrillert, amiben többször véres is lesz Jennifer Garner. Mármint művéres. Instagramjára most a forgatási időszakból posztolt egy videót, amin megmutatja, hogy a művért legkönnyebben borothabbal lehet leszedni, emiatt pedig sokszor az egész testét azzal kellett bekennie.

Kiemelt kép: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images