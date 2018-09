Öt helyzet, amikor egy pár alkalmatlan a párterápiára

A fajsúlyosabb titkokat jobb megosztani egymással, mielőtt még a kapcsolat bizalmi része teljesen megkérdőjeleződne. Ez például olyasmi, ami ha a terápiás folyamat kellős közepén derül ki, és nem az elején, akkor a párterápiás programnak keresztbe tehet.

A párterápia néha mondhatni feleslegesen kidobott pénz, és arra jó, hogy az egyik fél valamilyen hátsó szándéka miatt elhúzza az időt. Megtörtént, hogy egy házaspár hűtlenség miatt érkezett hozzám, a nő volt a hűtlen fél, a férj keményen küzdött azzal, hogy megbocsásson. A nő, mint utóbb kiderült, legalább egy-másfél hónapon keresztül mind a terapeutának mind a férjnek hazudott arról, hogy viszonyt folytat-e a szeretőjével, tagadta, és addig húzta a terápiát, amíg a férj hosszabb időre külföldi útra nem ment a munkája miatt. Ebben az esetben mondhatnánk, hogy felesleges volt a terápia, hiszen a célt, hogy újra egymásra találjanak, nem sikerült elérni, azt viszont igen, hogy a hangulat az otthonukban sokkal kiegyensúlyozottabb legyen, hogy a gyerekek ne legyenek sem tárgyai, sem tanúi a mindennapos veszekedéseknek. A házaspár alkalmatlannak mutatkozott a terápiára, ez a feladatok és a randizgatások ideje alatt rendszerint kiderül, sokáig nem lehet húzni az ilyen titkokat.

Ha nem ugyanaz a cél

Megtörténhet, hogy a pár már annyira szétroncsolta a kettejük közötti intim köteléket, hogy az egyik fél azt szeretné elérni, hogy békében elváljanak, és ehhez a terapeuta segítségét kéri, míg a partnere azt szeretné, ha a terápiával újra szeretetben és szerelemben élhetnének együtt. Az is előfordul, hogy egy fiatal pár szexuális gondok miatt érkezik a terápiára, és amíg a férfi a problémákat szeretné megoldani, addig a nő négyszemközt arról beszél, hogy a szívével mást szeret, de az esze mást mond. Ilyenkor tulajdonképpen a párterápiának egyelőre nincs értelme, és külön-külön egyéni terápián mindkettejükkel beszélget a terapeuta. Benne van a pakliban, hogy bárki megváltoztatja a véleményét, és ha már közös a cél, akkor a párterápiának máris lesz elérhető eredménye.

Ha az egyik fél veszekedéseket provokál a terápián

Vannak párok, akik képtelenek nem veszekedni, és döntőbírónak bárkit bevonnak, aki a közelben van. Még a terapeutát is, és akkor is, ha azért mentek el terápiára, hogy ne veszekedjenek annyit megállás nélkül. Amikor már a terápiás ülések is erről szólnak, és egyik vagy másik fél a feladatokat, beszélgetéseket csak arra használja, hogy a saját sérelmeit kiüvöltse magából, sajnos nincs értelme a párterápiának. Egyéni terápiás üléseken elbeszélgetünk, feloldjuk a gondokat, más megvilágításba helyezzük, és ha lecsitultak a kedélyek, elindulhat a párterápiás program.

Ha a megcsalt fél nem tud megbocsátani

A sérelmek, fájdalmak, egymás bántása néha olyan mértékű, hogy nehéz túllendülni a történteken. Tipikusan ilyen a megcsalt fél hozzáállása, és bár ideálisan hangzik, hogy a megbocsátás után tényleg jobb lehet a közös élet, kevesen vannak, akik valóban képesek megbocsátani. Ha ez nem megy, és ha ezzel együtt a megcsalt fél a saját szerepét nem látja és nem is akarja látni a megcsalásban, akkor szintén nincs értelme a párterápiának. Ezek általában azok a gondolatok, amiket főleg a nők nem tudnak elfogadni: nem esznek abból a tányérból, amihez hozzáért a másik nő, nem ülnek arra a kanapéra, nem ülnek be abba kocsiba, satöbbi.

Ha titkok állnak a háttérben, amikről egymásnak nem tudnak beszélni

A titkokra szükségünk van az életünkben, de nem mindegy, milyen fajsúlyúakat titkolunk a párkapcsolatunkban. Például megtörtént eset, hogy a férj hosszú éveken keresztül nem tudta, hogy a felesége nyomoz az igazi szülei után, miután egy vérvételen rájött arra, hogy nem azok a biológiai szülei, akiket annak hitt. A férj úgy érezte, a feleség olyasmit titkol előtte, amivel teljesen kizárja az életéből, és ez komoly problémákat, bizalmi kérdéseket mozgatott meg mindkettejükben.

Ha korábban nemi erőszak történt

A gyerekkori molesztálásra nem mindenki emlékszik, a terápia nehéz érzelmeket mozgat meg, és felhozhat a múltból nem várt emlékeket. Ha kiderül a terápiás folyamat során, hogy az egyik fél életében korábban molesztálás, abúzus történt, akkor a párterápiás folyamat egy kis időre megáll, amíg a traumák feldolgozásra nem kerülnek. Előfordulhat, hogy a gyerekkori trauma olyan mértékű valakinél, hogy nehezen vagy egyáltalán nem tud megküzdeni a történtekkel. Sajnos a párterápiát ez is gátolja. Ritka, de vannak olyan esetek is, amikor a pár elválik a látszólag csak szexuális gondok miatt. Megtörtént eset, hogy a lány mondta ki a válást, csak azért, mert nem szerette volna, hogy a szerelme boldogtalanul élje vele éveken keresztül.

