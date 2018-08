Így még nem láttuk Erzsébet királynőt: cuki gyerekkori képek kerültek elő

Mielőtt a Buckingham-palotába költözött, Erzsébet királynő kapott egy miniházat Wales népétől ajándékba. A gyermek Erzsébet büszkén fotózkodott az apró lak előtt.

Az ajándék a nép szeretetének és tiszteletének kifejezésére szolgált, akkor még nem is gondolták, hogy Erzsébetből egy nap királynő lesz. A házat bútorokkal is berendezték, illetve mindenfélével felszerelték, voltak benne mini evőeszközök, teáskanna, telefon. A ház egyszer leégett, de újjáépítették, és még Erzsébet unokái is játszottak benne a későbbi években. Ezen a fotón a ház építésének folyamata látható 1932-ben.

Erzsébet és Margit hercegő az életnagyságú babaház előtt feszítenek. A 6 éves Erzsébetet abszolút felismerni arcvonásairól, pedig mára már a 92-t is betöltötte.

Kiemelt kép: Richard Pohle – WPA Pool/Getty Images