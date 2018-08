Terence Hill nagyon megváltozott

Bud Spencerrel és Terence Hill-lel még a Star Wars is ütősebb lenne

A 79 éves színész jó formában van, szerdán vidáman integetett új filmje németországi premierjén, ezzel együtt meg kell állapítanunk, hogy az idő múlása az ő megjelenésén is fogott.

Bud Spencer emlékére motorozik új filmjében Terence Hill Itt az új előzetese a színész alkotásának, amelyben nemcsak játszik, de ő írta és rendezi.

Ha Terence Hillre gondolunk, valószínűleg a Bud Spencerrel forgatott közös filmjei ugranak be, amiket még ma is agyon ismétel a tévé. Abban az időben azonban még csak a harmincas éveiben járt a színész, most pedig már a 80-hoz közelít, így elég megdöbbentő lehet a változás azoknak, akik nem követik napról-napra Hill munkásságát.

Kiemelt kép: Tristar Media/Getty Images