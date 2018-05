Fény derült Britney Spears rejtélyes hobbijára

Egy Buzzfeed cikk világított rá Britney Spears különös szenvedélyére: gyűjti a nagyon pici bútorokat. Az igazán apró, babaméretű kanapékat, ágyakat és foteleket.

Instagram fotóin többször is feltűnnek ezek a tárgyak, de teljesen érthetetlen, hogy miért helyezi el őket véletlenszerűen a térben. Nem babaházat rendez be belőlük, nem is állatfekhely, csak úgy ott vannak. Mindenhol a lakásában.

Ez bizony egy mini kanapé.

Britney Spears (@britneyspears) által megosztott bejegyzés, Ápr 30., 2018, időpont: 1:32 (PDT időzóna szerint)

Ez meg ugyanaz a kanapé, de most máshol van. Lehet, hogy magával viszi, akármerre megy?

Britney Spears (@britneyspears) által megosztott bejegyzés, Febr 8., 2018, időpont: 3:38 (PST időzóna szerint)

Hoppá, egy mini zsámoly a háttérben.

Britney Spears (@britneyspears) által megosztott bejegyzés, Dec 12., 2017, időpont: 12:12 (PST időzóna szerint)

Oké, ez a fa hatalmas, de a fotel a háttérben még így is nagyon-nagyon kicsi. Mert ez egy minifotel.

Britney Spears (@britneyspears) által megosztott bejegyzés, Nov 29., 2017, időpont: 5:30 (PST időzóna szerint)

Ez pedig egy kicsike ágy baloldalt a fal mellett. Vajon ki alszik rajta?

Britney Spears (@britneyspears) által megosztott bejegyzés, Aug 23., 2017, időpont: 4:13 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram / @britneyspears