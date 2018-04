Britney Spears-t még sosem láttad így táncolni

Ha van világsztár, aki már körbetáncolta turnéi alatt a világot, akkor az nem más, mint Britney Spears.

A Hit Me Baby One More Time című dal – mára már ikonikussá vált – előadója azonban most nem a színpadon, hanem saját lakásában, párja segítségével mutatta meg tánctudását.

Néha csak táncolnod kell

– írta a bejegyzéshez Spears, aki amúgy az utóbbi időben hatalmas változásokon ment keresztül. Rengeteget fogyott, az életének pedig állandó szereplője lett a testmozgás, valamint az egészséges táplálkozás.

(Kiemelt kép: Allen Berezovsky/Getty Images)