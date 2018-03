Az énekesnő mostanában a fél életét az edzőteremben tölti és ha éppen nem ott van, akkor spárgázva pózol úton-útfélen. Britney Spears, aki nemrég a Kenzo arcaként bugyiban állt a kamera elé, most nagy öröméről számolt be.

Megtalálta kedvenc fehér forrónaciját, amit azonnal be is vetett a teremben. Az énekesnő szelfijén látszik, hogy az egyébként is apró sort derekát még le is tolta egy kicsit, így inkább már csak bugyiméretű.

Britney Spears (@britneyspears) által megosztott bejegyzés, Márc 23., 2018, időpont: 5:26 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: AFP