Megnősült a Piramis 70 éves gitárosa

Závodi János három hónapja töltötte be 70. életévét, most először az életében pedig komoly elköteleződésre szánta rá magát. Feleségül vette kisfia édesanyját, a 42 éves Anitát, akivel hét évvel ezelőtt ismerkedett meg. A Piramis gitárosának már egy korábbi kapcsolatából is született fia, de akkoriban nem volt a gyerek mellett. Akkor érett meg az apaságra, amikor 2014 januárjában megszületett ifj. Závodi János.

66 évesen lett apa a Piramis gitárosa Nem tervezett gyereket ennyi idősen Závodi János, de örül a kicsinek.

Az egybekelés felhajtás nélkül zajlott. Az eseményről az ara tájékoztatta közösségi oldalán az ismerősöket – írja a Blikk.

Anita csak azt sajnálja, hogy a házasságkötést már nem érhette meg az apukája, akit nemrég veszített el

– mondta a pár egyik zenész ismerőse, hozzátéve, hogy Závodi sokat változott az elmúlt hét esztendőben, de főleg, amióta édesapa lett.

