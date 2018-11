Átrendezték a DAC szlovák védőjének ábrázatát

A dunaszerdahelyi focicsapat arról számolt be vasárnap, hogy Pozsonyban alaposan ellátták a csapat hátvédjének, Ľubomír Šatkának a baját. Mint a közleményből kiderült, a 22 éves védőt úgy arcon ütötték, hogy az állkapcsa, foga és szája is megsérült, egyes sajtóértesülések szerint állkapcsa el is tört.

Röviddel az incidens után Šatkát kórházba szállították, ahol fej-CT-kivizsgálást abszolvált, negatív eredménnyel. A kórházi kezelést követően hazaengedték, a továbbiakban otthon gyógyul. Az orvosok szerint a fejpárbajok veszélyt jelenthetnek az egészségére, az előzetes orvosi vélemény szerint így idén már nem léphet pályára.

– áll a DAC honlapján.

Šatka támadóját már a helyszínen elkapták, vádat is emelnek ellene. A hávéd egyébként nem megy szomszédba egy kis dajdajozásért, a szlovák válogatott tagjaként is kimaradozott.

Nyitókép: Nils Petter NILSSON / TT News Agency / AFP