Törött autók és piros zászlók tarkították a kaotikus szabadedzést Silverstone-ban

Két piros zászló is megakasztotta a Forma-1-es Brit Nagydíj harmadik, utolsó szabadedzését.

Először Oliver Bearman autójáról szakadtak le nagy darabok, ráadásul pont az ideális íven szóródott szét a törmelék. Takarítás után folytatódott a száguldozás, de még mielőtt az utolsó gyors körére elmehetett volna a mezőny, Gabriel Bortoleto kicsúszott a kavicságyra és kitörte a kocsija első kerekét.

🔴 RED FLAG 🔴

No sooner do we start and Gabriel Bortoleto has brought the session to the end

He’s out of the car and okay 👍#F1 #BritishGP pic.twitter.com/Tb94710ryH

— Formula 1 (@F1) July 5, 2025