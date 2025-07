Elképesztően kimért verseny után Verstappené a pole-pozíció a Brit Nagydíjon

Max Verstappen indulhat az első rajtkockából a vasárnapi Brit Nagydíjon.

Izgalmasan alakult az időmérő, mert rögtön az elején Franco Colapinto kipörgött a kavicságyba, ezért kényszerszünet jött, amíg a hordalékot letakarítják a pályáról. Az Alpine-nak egyébként is nehéz napja volt, de Pierre Gasly valahogy nagy nehezen átrángatta magát a Q2-be. Colapintónak nem volt esélye, rajta kívül az utolsó szabadedzésen balesetező Gabriel Bortoleto esett ki, valamint Liam Lawson, Lance Stroll és Nico Hülkenberg.

A második szakasz már hasonló drámai izgalmakat nem hozott, de élesedett az élmezőny, Max Verstappen és Oscar Piastri ezredmásodpercre azonos időt autózott az első helyért. Végül a két Williamses, Isack Hadjar, Esteban Ocon és Cunoda Juki nem tudott az első tízben végezni. Ezzel szemben Q3-ba került Oliver Bearman, aki a saját butasága miatt tíz rajthelyes büntetést kapott még az időmérő előtt, sőt Gasly is besurrant a top tízbe.

Az biztosnak tűnt, hogy a McLaren, a Ferrari párosai mellett Verstappen érhet még oda az első helyre, ennek megfelelően szoros csata alakult ki az élmenők között. Piastri hamar megadta az alaphangot, de nem tudott javítani, ám Lewis Hamilton és Charles Leclerc is belehibázott az utolsó mért körébe, így a Ferrari két pilótáját meg tudta előzni George Russell.

Meglepetésre így megkapta a lehetőséget a címvédő Verstappen és ha már így alakult, élt is vele, szinte egyedül hozta le hiba nélkül a körét. A képzeletbeli dobogóra Piastri és Norris került fel, negyedik helyről Russell indulhat, a harmadik sort pedig a Ferrari foglalta el.

QUALIFYING CLASSIFICATION

Max Verstappen pulls out a storming final lap to take pole 💪#F1 #BritishGP pic.twitter.com/vYTt16Jyyd

— Formula 1 (@F1) July 5, 2025