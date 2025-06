„Az Alpine még ennyi év után is megtalálja a módját, hogy kibasszon velem!”

Emlékezetes megjegyzést tett Oscar Piastri az Osztrák Nagydíjon.

A McLaren pilótája saját csapattársát üldözte a verseny végén, amikor beszorult Franco Colapinto és Pierre Gasly mögé is. A két Alpine-versenyző közül előbb Colapinto akadályozta, amikor Cunoda Jukival csatázott a pozícióért, Piastri a füvön kötött ki az eset után. Nem sokkal később Gasly állta az útját, így aztán nem maradt esélye megszorongatni Lando Norrist. A lehetőségtől eleső Piastri kínjában így kommentálta a futam hajráját:

📻 Piastri’s radio: “Alpine still managed to find a way to fuck me over all these years later, huh” #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/YBc0hBdZDs

— Radio Messages (@radiomessages) June 29, 2025