„Ez nem jó csapatmunka” – Hamilton végig panaszkodott a Miami Nagydíjon

Lewis Hamilton igazi panaszkodó showműsort csinált a Miami Nagydíjból.

A Ferrari pilótája csak a 12. pozícióból rajtolt, de nem ezzel volt gondja, hanem azzal, hogy a csapata azt kérte, maradjon Charles Leclerc mögött. Már ekkor mondogatta, hogy szétroncsolja az abroncsait a semmiért. Miután válaszképp az jött vissza, hogy az előtte autózó Leclerc DRS-távolsága a prioritás, már ingerültebb üzenetet küldött Hamilton.

Végül úgy alakult a futam, hogy Leclerc maga elé engedte a hétszeres világbajnokot, de kisvártatva megint megcserélték a kocsik sorrendjét, erre pedig rögtön küldte az újabb megjegyzést:

„Kínában félreálltam, amikor más stratégián voltunk. Ah, menjetek akkor teázgatni ennyi erővel!”

Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy sem Hamilton, sem Leclerc nem tudta csökkenteni a távolságot Kimi Antonelli mögött, vélhetően ezért cserélték vissza a két versenyzőt. Hamiltont viszont egyértelműen jobban megviselte a dolog, mert a nagydíj végén, amikor figyelmeztették, hogy Carlos Sainz már csak 1.4 másodpercre van tőle, gúnyosan megjegyezte, hogy

akarjátok, hogy őt is magam elé engedjem?

Lewis was NOT happy with Ferrari 📻 pic.twitter.com/8j7u0IfcS3

