Antonelli és Gasly remekelt, Norris nagyon csalódott lehet az időmérő után

A McLaren pilótája, Oscar Piastri indul az élről a Forma-1-es Bahreini Nagydíjon.

A Q1-ben a másik McLaren-versenyző, Lando Norris végzett az élen, az első háromban rajta kívül Lewis Hamilton (Ferrarri) és a címvédő Max Verstappen (Red Bull) zárt. A kiesők táborába Alex Albon (Williams), Liam Lawson (RB), Gabriel Bortoleto (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin) és Oliver Bearman (Haas) tartozott.

A Q2 Esteben Ocon balesetével indult, a Haas francia versenyzője a második kanyarban sodródott ki, és egy időre piros zászlóval félbeszakították az időmérőt.

Here’s the moment Ocon lost control and spun into the barriers 💥#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/gspackF0iw

— Formula 1 (@F1) April 12, 2025