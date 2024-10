„Kétségkívül nagyon érzelemdús élmény lesz” – Hamilton Senna korábbi autójával köröz majd a brazil drukkerek előtt

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a hétvégi Forma-1-es Brazil Nagydíj szombati napján a tragikus körülmények között elhunyt háromszoros vb-győztes Ayrton Senna versenyautóját vezetheti majd.

Lewis Hamilton will pay tribute to Ayrton Senna at the Brazilian GP by driving his 1990 McLaren following the Sprint race and Qualifying 🇧🇷 pic.twitter.com/kCEsxdBsHF

