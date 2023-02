Csütörtökön kezdetét vette a Forma-1-es teszt Bahreinben, ahol majd március 5-én a szezonnyitó futamot is rendezik. Természetesen a drukkerek, a szakemberek és a riválisok is árgus szemekkel figyelik, melyik csapat milyen újítással készült 2023-ra, és többen is arra lettek figyelmesek, hogy

a Ferrari orrkúpja behorpadt, amikor Carlos Sainz tövig nyomta a gázt az egyenesekben.

Mivel a közelmúltban flexibilis szárnyak és padlólemezek is beszédtémát szolgáltattak a Forma-1-ben, joggal merült fel, hogy a Ferrari (amit egyébként más miatt már a teszt előtt felnyomtak a riválisok) ezúttal a flexibilis orrkúppal próbálkozik. A csapat ugyanakkor egy olasz újságírónak, Giuliano Duchessának megerősítette, nem szándékosan történt mindez. Valószínűleg az elem borításával akadhattak problémák.