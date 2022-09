Lángra kapott a Forma-1-es autó, amikor épp a garázsba tolták volna

Rémisztő pillanatokat okozott Pierre Gaslynak a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj pénteki második szabadedzése.

Az Alpha Tauri versenyzőjét éppen a garázsba készültek betolni, amikor váratlanul kigyulladt a kocsi hátulja. Szerencsére a csapattagok nagyon észnél voltak és pillanatok alatt eloltották az aztót, de Gasly is villámgyorsan kipattant az üléséből.

A fiery moment for Pierre Gasly in the pit lane during FP2

The Frenchman escaped the cockpit and injury after his AlphaTauri car suddenly caught fire before the flames were extinguished #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/Iqzg4TPO1S

— Formula 1 (@F1) September 30, 2022