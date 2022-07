Miközben zajlanak a betétversenyek és a Forma-1-es Magyar Nagydíj szabadedzése, akadt más izgalom is: egy nyúl ugyanis betévedt a Hungaroringre.

A hare-raising lap time from our newcomer on Friday 😉🐇#HungarianGP #F2 pic.twitter.com/1XzDWguM1n

— Formula 2 (@Formula2) July 29, 2022