Leclerc alatt leállt az autó, Verstappent elengedte Pérez, Hamilton 14 helyet javított

Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíjat, miután Charles Leclerc autója leállt.

Egészen fordulatosra sikerült a barcelonai futam, rögtön az első körben jött egy sorsdöntő koccanás: Kevin Magnussen ráhúzta a kormányt Lewis Hamiltonra, a kettős teljesen hátra csúszott. A dán autója pocsékul működött ezután, de így is végigment vele, Hamilton pedig feladta volna a versenyt, de a csapata meggyőzte, hogy folytassa.

Ezután úgy tűnt, egy-egy előzéssel lerendezik majd a futamot a pilóták, de előbb Carlos Sainz, majd Verstappen is elfékezte magát a négyes kanyarban, ami alaposan felborította az erőviszonyokat. A világbajnoki címvédőnek egyébként is nehéz napja volt, mert a DRS nem működött megfelelően az autójában. Eközben Sergio Pérez nyüstölte George Russellt, míg Leclerc kényelmesen vezette a mezőnyt.

Az igazi dráma viszont a 27. körben jött, amikor egyszerűen lelassult a Ferrari és úgy meghibásodott, hogy Leclerc azzal a lendülettel ki is esett.

LAP 27/66

📻 “No, no, no! What happened?” Leclerc radios

The Ferrari driver has lost power and is out of the race #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/iA2VPKueqT

— Formula 1 (@F1) May 22, 2022