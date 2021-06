Megszenvedtek Bakuban a Forma-1-es pilóták az edzésen, de megúszták a törést

Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Azeri Nagydíj első szabadedzését.

Nem tapostak ész nélkül a gázba a pilóták, de ez a bakui pályán nem is csoda, mivel több apró baleset történt így is. Először Lando Norris koccant neki a falnak a kilences kanyarnál, majd Nyikita Mazepin és Mick Schumacher is ráhozta a frászt a Haas mérnökeire egy apró falnak ütközéssel. Az orosznak egyébként megint volt egy stiklije, Verstappen egyik gyors körénél nem húzódott félre időben, dühöngött is a holland.

Az utolsó percben Norris és Valtteri Bottas is benézett a bukótérbe, de szerencsére egyik versenyzőnem sem volt komoly balesete. Meglepetésre Verstappen mögött Charles Leclerc és Carlos Sainz végzett az élen, bár a Mercedes két versenyzője nem strapálta magát.

Verstappen is top dog in first practice, Leclerc a fraction behind #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/0PSE0LzLWE — Formula 1 (@F1) June 4, 2021