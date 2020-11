Grosjean majdnem fél percet töltött a lángoló autóban

Félelmetes balesetet úszott meg a csatáros határos módon Romain Grosjean, a Haas francia pilótája a Forma-1-es Bahreini Nagydíjon.

Grosjean a rajt utáni helyezkedésben próbálta kikerülni az előtte haladókat, de ütközött a jobbról érkező Danyiil Kvjattal, majd fékezés nélkül a korlátnak csapódott.

Az adatok alapján Grosjean 53 G-vel csapódott a korlátnak, és 28 másodperccel az ütközés után tudott kiszállni a lángoló autóból úgy, hogy a bal lábán nem volt cipő.

Egészen döbbenetes felvétel, ahogy a lángok között hirtelen feltűnik a pilóta:

A horrible wreck at this morning’s Bahrain F1 race. How Romain Grosjean survived – much less walked away – is incredible. pic.twitter.com/MXrRxY48cL

Ennyi maradt az autóból:

Look at what’s left of his car 😳

One of the craziest crashes I’ve ever seen. Absolute miracle that Grosjean was able to escape unharmed (apart from burns on wrists and ankles) 🙏 pic.twitter.com/Afe08nGmy7

— TmarTn (@TmarTn) November 29, 2020