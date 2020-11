Lewis Hamilton pályarekorddal nyerte a bahreini időmérőt

Pályarekordot döntött Lewis Hamilton Bahreinben, így ő indulhat majd a vasárnapi futamon az első rajtkockából.

Az első szakaszban nem volt meglepetés, a két Haas és a két Alfa Romeo mellett Nicholas Latifi esett ki, Q2-ben viszont alaposan felforgatta az időmérőt, hogy Carlos Sainz alatt egyszerűen megállt az autója, a két hátsó kerék nem forgott tovább.

There will be no Q3 for Carlos – his streak of bad luck in Bahrain continues 😬#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/ezZJaUA9U4

— Formula 1 (@F1) November 28, 2020