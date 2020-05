Hat éve tett csodát Monacóban Jules Bianchi

A 2014. május 25-én rendezett Monacói Nagydíjon olyan dolog történt, amire nem nagyon számított senki:

pontszerző helyen ért célba az egyik Marussia.

Six years ago today in Monaco, Jules made history 🏁

Nowadays, his fighting spirit, his commitment and his smile go on and will forever ❤#ForzaJules pic.twitter.com/TL082BaaN0

— Jules_Bianchi (@Jules_Bianchi) May 25, 2020