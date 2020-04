Sebastian Vettel még az idény kezdete előtt új szerződést kaphat

A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel telefonos konferenciabeszélgetésen árulta el, hogy még a júliusi idénykezdet előtt aláírhatja új szerződését. A 32 éves német versenyzőnek év végén jár le a szerződése, de maradni akar és a Ferrari is ragaszkodik hozzá.

Nyilvánvalóan sok függ attól, hogy mikor lesz az első versenyünk, de nagy az esély, hogy még azt megelőzően döntést hozunk. Bármi is lesz a megállapodás tartalma, azzal én és a csapat is elégedettek leszünk, de az időtartamról egyelőre nem tudok semmit mondani

– idézi az MTI a rutinos pilótát.

Vettel többek között arról is szót ejtett, hogy számára nem számít, hány futamból áll a szezon, szerinte akkor is a legegyenletesebben teljesítő versenyző lesz a világbajnok, ha tíz futam van és akkor is, ha húsz. A négyszeres vb-győztes arról is beszámolt, hogy nemrég bevásárolt a szimulátorozáshoz, ami azért érdekes, mert ezzel eddig nem szerzett még tapasztalatot.

„Az az igazság, hogy néhány nappal ezelőtt még nem volt itthon szimulátorom, de annyit hallottam már róla, hogy úgy döntöttem, teszek egy kísérletet, igaz, még be kell állítanom.”

A Forma-1 a járványhelyzet miatt elrendelt kényszerszünetben virtuális versenysorozatot indított, ebben már Charles Leclerc, Lando Norris (McLaren), Alexander Albon (Red Bull), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), valamint a Williams két versenyzője, George Russell és Nicholas Latifi is részt vett.

A július 5-i Osztrák Nagydíj lehet az első, melyet megtartanak.

Kiemelt kép: William WEST / AFP