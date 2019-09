Leclerc: Ezután inkább kussolok

Ugyan Sebastian Vettel bő egy év után újra futamot nyert a Forma-1-ben, mégsem a németről szólt a Szingapúri nagydíj után eltelt pár nap, hanem a Ferrari taktikájáról. Charles Leclerc indult a pole-ból, azonban a kerékcseréknél úgy alakult, hogy a csapattársa elé vágott. A monacói ezután a csapatrádióban beszélt arról, hogy nem tartja korrektnek a történteket.

Ez nem fair, de nem fogok semmi hülyeséget csinálni

– mondta akkor.

Vettel nem egy hős, csak hét élete van Vajon elrontotta a taktikát a Ferrari és csapaton belüli viszályt szít? Ezt találgatja most mindenki.

Azóta a Ferrarinál átbeszélték a történteket, Leclerc pedig az Orosz Nagydíj előtt már úgy nyilatkozott: megértette mi, és miért történt, és el is fogadja azt. Most már úgy érzi, kicsit túlreagálta a dolgot, és meg kell még tanulnia, hogyan reagáljon ilyen helyzetekben, mert ezzel a taktikával elvitték az első két helyet Szingapúrban, másképp viszont rosszabbul is szerepelhettek volna.

A kocsiban ülve mindig nehéz, tele vagyunk adrenalinnal. A győzelemre gondolva feküdtem le este és keltem reggel, szóval nehéz volt elfogadni. De jobban kell uralkodnom saját magamon ilyen helyzetekben, udvariasabban kifejezni magam, vagy csak kussolni, és nem a rádióba beszélni

– mondta a motorsport.com-nak Leclerc.

Vettel védelmébe vette a csapattársát, szerinte nem kéne azon lovagolni, hogy mit mondott, épp helyzet volt, nyilván nem válogatta meg a szavait. Azzal példálózott, hogy ha a focisták, vagy akár a golfjátékosok be lennének mikrofonozva, az emberek meg lennének lepődve, hogy miket mondanak meccs/játék közben.

Nyerni akart, mérges volt, amikor hátrébb került, ami azt hiszem, fordított esetben ugyanígy lett volna. Ezek az érzések a versenyzés velejárói. Ha nem lennének, akkor nem érdekelne az egész. Márpedig nem hiszem, hogy túl sok versenyző van, akit nem érdekel a futam.

Kiemelt kép: Mark Thompson/Getty Images