Ha idén nem élvezzük majd a Forma-1-et, akkor soha

Ritkán fordul elő, hogy olyan sűrű legyen a mezőny a Forma-1-ben, mint 2019-ben: az élmezőnyben és a pontszerző helyekért is kiélezett csata várható, az előszezon legalábbis ezt mutatja. Óriási mozgás volt a pilóták között, és új szabályokat is bevezetett az FIA. Az Ausztrál Nagydíj előtt megnéztük, mire lehet számítani.

Baumgartner Zsolt is ott lehet az Ausztrál Nagydíjon

Szakértők szerint az idei szezon lehet minden idők egyik legizgalmasabb idénye a Forma-1-ben. Ez főleg annak köszönhető, hogy temérdek pilóta szerződött új csapathoz, valamint a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) is több új szabályt hozott. A változtatások lényege, hogy hangsúly újra a gyorsaság, a sebesség felé tolódjon, például

105 kg helyett a versenyzők 110 kg üzemanyaglimittel rajtolhatnak el a versenyeken, vagyis a többletnek hála jobban nyomhatják a gázt,

egyszerűsödnek az első és hátsó szárnyak,

minden futamon egy pont jár a leggyorsabb kört autózó pilótának az első tíz helyezett közül.

A hétvégi szezonnyitót tragédia árnyékolja be, csütörtökön tragikus hirtelenséggel elhunyt a 22 éve versenyigazgatói posztot betöltő Charlie Whiting. A sportág szerelmese így nem láthatja már, milyen hatással van a Forma-1-re az új szabályzat.

Emellett egyre szigorúbb is a rendszer, eddig ugyanis az istállók maguk végezték a technikai ellenőrzést, ám idén az FIA bármikor tarthat ellenőrzést a hétvége során. Mindent átvizsgáltak a szervezők, idén még a pilóták kesztyűjére és bukósisakjára is új előírás született. Helyenként azért egyszerűsödött is a szabályzat, a gumikeverékek száma például ötre csökkent, a versenyeken kemény (fehér), közepes (sárga) és lágy (piros) abroncsokat visznek majd a csapatok.

A sok változtatás után nem csoda, hogy a címvédő Mercedes főnöke, Toto Wolff is kiemelte az idény előtt, hogy a csapatoknak alkalmazkodniuk kell majd az újításokhoz.

Az új szabályok miatt, amiket bevezettek, az lesz a fontos, hogy ki tud a legjobban alkalmazkodni az újításokhoz, az új gumikhoz és minden kihíváshoz, amivel szembe kell néznünk ebben az évben

– fogalmazott Wolf, aki 2018-as bajnokként csak az újabb világbajnoki címben gondolkodik.

Csata a bajnoki címért

Az idei szezonban is a Mercedes számít favoritnak, már csak azért is, mert a Lewis Hamilton, Valtteri Bottas kettős a mezőny egyik legerősebb, legösszeszokottabb párosa. A finn pilótának viszont azért is hajtania kell, hogy új szerződést kapjon, mivel mostani megállapodása csak az idei évre érvényes. A duó egyáltalán nem kezdett jól a barcelonai teszteléseken, de

az elmúlt évekből már megtanulhattuk, hogy ezek a gyakorlások csak halványan mutatják meg az erőviszonyokat.

Emellett érdemes kiemelni, hogy a Mercedes fokozatosan egyre jobb és jobb eredményeket ment a teszteken, gyakorlatilag folyamatos fejlődést mutatott.

Legnagyobb kihívóként a Ferrari szeretné megtörni az immár 11 éve tartó átkot, ennyi ideje nem nyert ugyanis vébét az olasz istálló. Sebastian Vettel személyében egy nagyon rutinos és erős versenyzőt indít a csapat, ráadásul mellette ott lesz a Forma-1 egyik legnagyobb reménysége, Charles Leclerc is. A monacói idén végre megmutathatja, hogy nem csak a jövőt, hanem a jelent is ő jelenti és már jelentkezett is egy nagyon erős idővel Barcelonában, majdnem elérte Hamilton pályacsúcsát.

A Ferrari esélyeit azonban ronthatja, hogy többször is súlyos műszaki gondja akadt Vettel autójának: egyszer megállt a pályán a kocsi, máskor pedig a gumifalba csapódott. Ha ezeket nem tudták javítani az olaszok időben, nem lesznek versenyképesek a Mercedesszel szemben.

Leginkább a Red Bull tudott beleszólni a kettős versenyfutásába az elmúlt években, ám sokat elárul az idei autóról, hogy Max Verstappen nemes egyszerűséggel kijelentette: nem fognak nyerni Ausztráliában.

Nem fogunk rögtön versenyt nyerni a Honda motorral, de elöl kell lennünk. Azt gondolom, hogy összességében jó csomagunk van, de ezen a hétvégén fogjuk meglátni igazán, hogy hol állunk, és hogy felzárkóztunk-e a Mercedeshez és a Ferrarihoz

– mondta egy keddi interjúban a holland pilóta.

Az nem is kérdés, hogy a 2019-es szezont nagyban befolyásolja majd, milyen erőforrást tud biztosítani a Honda, éppen ezért lehet aggasztó Verstappen nyilatkozata. Ugyanakkor a holland nyugodtan autózhat majd, ő lesz a Red Bull első számú pilótája a tavaly nagyon biztatóan versenyző Pierre Gasly előtt. Ez az új felállás beválhat a csapatnak, de ha az autóval annyi gond lesz, mint tavaly Daniel Ricciardo kocsijával, akkor kezdhet hátrafelé is nézegetni Chris Horner csapatfőnök.

Kiszámíthatatlan középmezőny

Azt a tesztek után lehetetlen megjósolni, hogy a brutálisan sűrű középmezőnyből ki végez majd az élen. A legtöbb ambíciót mindenképpen a Renault mutatta, amely egyrészt ajtót mutatott a Hondának és saját erőforrásból dolgozik majd, másrészt megszerezte az egyik legjobb és legnépszerűbb pilótát, Ricciardót. A franciák üzenete egyértelmű már a nagy bejelentés pillanatától:

a Renault újra a top háromba akar kerülni.

Ehhez persze lesz pár szava a többieknek is:

A Haas 2018-ban nagyon kiegyensúlyozott teljesítménnyel ötödik helyen végzett és a rendkívül kellemetlen stílusú Romain Grosjean , Kevin Magnussen kettős megmutatta már, lehet rájuk számítani.

, kettős megmutatta már, lehet rájuk számítani. A Racing Pointra átnevezett, korábban Force India néven futó istálló több kellemes meglepetést okozott már 2018-ban is. A csapattól csupa bizakodó kijelentés érkezett az elmúlt hetekben, minden bizonnyal idén is pontszerző helyekért harcolnak majd.

A Toro Rosso meglepően jó teljesítménnyel rukkolt elő a teszteken, főleg Danyiil Kvjat brillírozott, de nagyon hangoztatta Jody Egginton technikai igazgató, hogy Alexander Albon újonc létére fantasztikusan fejlődik – akárcsak a csapat.

brillírozott, de nagyon hangoztatta technikai igazgató, hogy újonc létére fantasztikusan fejlődik – akárcsak a csapat. A tavaly állandóan műszaki hibáktól szenvedő McLaren helyenként jó időt produkált Barcelonában. Ellenük szól azonban, hogy a saját nevelésű Lando Norris és Carlos Sainz alkotta duó nem tűnik kifejezetten erősnek, ráadásul egy tűzeset is borzolta a kedélyeket Barcelonában.

Hamilton is szép szavakkal illette ezeket a csapatokat. A címvédő brit pilóta szerint közelebb került az élbolyhoz a középmezőny:

Korábban egy másodpercnyi volt a különbség, szerintem most fél másodpercen belül vannak, de akár még ennél kevesebb is lehet, ami lenyűgöző. A legnagyobb kérdés talán az, hogy milyenek lesznek a fejlesztéseik év közben, és meglesz-e a képességük ahhoz, tartsák a lépést a topcsapatokkal ebben a tekintetben.

Lehet-e Räikkönen és Kubica csodatevő?

A szezon előtt néhány nappal két csapatnál érezhető a lemaradás. Kimi Räikkönen érkezésével sokkal nagyobb figyelmet kapott az Alfa Romeo, de még a finn pilóta sem tudott izgalmas eredményeket hozni Barcelonában. Az kétségtelen, hogy rutinjára nagy szükség lesz a sűrű mezőnyben, az viszont nagy kérdés, hogy elég erős autója lesz-e az érdemi versenyzéshez.

Ha van csapat, amelynek a pozíciója nem kérdéses, az a Williams. A 2018-as évben tragikusan szereplő istálló idén is csak a mezőny végén kullog. Hiába adtak ülést Robert Kubicának, a lengyel pilótával is súlyos másodpercekkel maradtak el a mezőnytől, mi több, az egész teszteléssel napokat csúsztak.

Nem kaptam meg azt a szintű magabiztosságot, amit szerettem volna Ausztrália előtt. Nem ilyen napról álmodoztam a tesztkezdés csúszása után, de igyekszem a pozitívumokra koncentrálni ebben a nehéz helyzetben.

– mondta Kubica az utolsó tesztnap után és ekkor még nem is sejthette, hogy szabálytalanságok miatt teljesen át kell építeni az autóját.

Valóságos csoda lenne, ha a Williams nem tökutolsó lenne Ausztráliában és úgy a szezon egészében, ennél egy fokkal jobb Räikkönen helyzete, de nem sokkal.

Az Ausztrál Nagydíj programja március 15. (péntek): 1. szabadedzés: 1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:23.599 p

2. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 0.038 mp hátrány

3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 0.074 mp h.

4. Max Verstappen (holland, Red Bull) 0.193 mp h.

5. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 0.267 mp h.

6. Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 1.217 mp h. 2. szabadedzés: 1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:22.600 p

2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 0.048 mp hátrány

3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 0.800 mp hátrány

4. Pierre Gasly (francia, Red Bull) 0.842 mp hátrány

5. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 0.873 mp hátrány

6. Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 0.972 mp hátrány március 16. (szombat):

3. szabadedzés: 4.00–5.00

Időmérő: 7.00–8.00 március 17. (vasárnap):

Futam: 6.10–8.10

Nyitókép: Charles Coates/Getty Images