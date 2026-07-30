A teljes vonalon leáll egy időre a 12-es és 14-es villamosok közlekedése

Villamospálya karbantartása miatt szombattól augusztus 19-ig a 12-es, a 12A és a 14-es villamosok közlekedése módosul – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

Közleményük szerint augusztus 1-jétől 9-éig a Lehel tér és Angyalföld kocsiszín között,

augusztus 10-19. között a 12-es és 14-es villamosok teljes vonalán szünetel a villamosközlekedés.

Ebben az időszakban pótlóbuszok járnak majd.

A társaság felhívta a figyelmet arra, hogy Káposztásmegyerről a belváros felé a Káposztásmegyer, Szilas-pataktól induló 20E, Káposztásmegyer, Mogyoródi-pataktól a 30-as autóbusszal, hétköznapokon a 122E autóbusszal is el lehet jutni a 3-as metróhoz.