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Belföld

A teljes vonalon leáll egy időre a 12-es és 14-es villamosok közlekedése

MTI / Máthé Zoltán
24.hu
2026. 07. 30. 11:39
MTI / Máthé Zoltán

Villamospálya karbantartása miatt szombattól augusztus 19-ig a 12-es, a 12A és a 14-es villamosok közlekedése módosul – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

Közleményük szerint augusztus 1-jétől 9-éig a Lehel tér és Angyalföld kocsiszín között,

augusztus 10-19. között a 12-es és 14-es villamosok teljes vonalán szünetel a villamosközlekedés.

Ebben az időszakban pótlóbuszok járnak majd.

A társaság felhívta a figyelmet arra, hogy Káposztásmegyerről a belváros felé a Káposztásmegyer, Szilas-pataktól induló 20E, Káposztásmegyer, Mogyoródi-pataktól a 30-as autóbusszal, hétköznapokon a 122E autóbusszal is el lehet jutni a 3-as metróhoz.

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3-as metró
Előkészítés alatt a 3-as metró bővítése
A két új megállóval bővülő metrószakasz költsége az MBH Bank becslése szerint már elérheti a 120-160 milliárd forintot, vagyis jóval meghaladhatja a rendelkezésre álló uniós támogatást.
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