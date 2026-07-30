Republikon: Nem tud közelebb kerülni a Fidesz a Tiszához

Júliusban is megőrizte jelentős előnyét a Tisza Párt a Fidesz-KDNP-vel szemben. A Republikon Intézet legfrissebb pártpreferencia-kutatása szerint a teljes népesség körében a Tisza támogatottsága változatlanul 58 százalék, míg a Fidesz-KDNP egy százalékpontot veszítve 20 százalékon áll.

A pártválasztók között szintén stabil a helyzet: a Tisza 68 százalékos támogatottsággal vezet, a Fidesz-KDNP itt 24 százalékot ér el. A biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza egy százalékpontot erősödött, így 69 százalékon áll, míg a kormánypárt támogatottsága 23 százalékra csökkent.

A Republikon Intézet mérése egybeesik azzal a trenddel, amelyet az elmúlt hetek több közvélemény-kutatása is jelzett.

Csökkent a választási kedv

A felmérés szerint a Mi Hazánk továbbra is a parlamenti küszöb környékén mozog. A párt támogatottsága mérési szinttől függően 5-6 százalék között alakul. Az MKKP és a Demokratikus Koalíció egyaránt 1 százalékos támogatottságot mutatott a kutatásban, a többi kisebb párt szintén nem tudott érdemi erősödést felmutatni.

A Republikon szerint a választási hajlandóság enyhén visszaesett júliusban. A kutatás alapján a biztos szavazók aránya 80 százalékról 77 százalékra csökkent, miközben nőtt azok aránya, akik valószínűleg elmennének voksolni.

Az elemzés arra is kitér, hogy az elmúlt hetek fontosabb politikai eseményei, köztük az alaptörvény-módosítással kapcsolatos viták, a köztársasági elnök körüli ügyek vagy Orbán Viktor tusványosi beszéde nem okozott látványos elmozdulást a pártpreferenciákban.