Szalai Attila végleg elhagyta a német Bundesligát

A Transfermarkt azt írta, hogy a 28 éves középső védő 2029-ig írt alá, de a megállapodás tartalmaz további egy év opciót is.

Az átigazolási díjat egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

2023 nyarán a Hoffenheim 12,3 millió eurót fizetett a Fenerbahcénak Szalaiért – a klub történetében csak három játékosért fizettek ennél többet. A magyar játékos azonban nem tudta megszilárdítani a helyét, az első hat hónapban öt alkalommal pályára lépett, majd a klub kölcsönadta a Freiburgnak.

Ezt további két kölcsönszerződés követte, így szerepelt a belga Standard Liége, majd a török Kasimpasa együtteseiben is, mielőtt idén januárban Szczecinben kötött ki.

A piaci értéke 14 millió euróról 2 millió euróra zuhant a Hoffenheimhez való átigazolása óta.