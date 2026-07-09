magyar fociszalai attilaátigazoláspogon szczecin
Foci

Szalai Attila végleg elhagyta a német Bundesligát

24.hu
2026. 07. 09. 23:21
Szalai Attila végleg távozott a Hoffenheim labdarúgócsapatától, a magyar válogatott védő a lengyel bajnokság legutóbbi szezonjában 9. helyen zárt Pogon Szczecin játékosa lett, ahol az előző fél idényt töltötte kölcsönben.

A Transfermarkt azt írta, hogy a 28 éves középső védő 2029-ig írt alá, de a megállapodás tartalmaz további egy év opciót is.

Az átigazolási díjat egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

2023 nyarán a Hoffenheim 12,3 millió eurót fizetett a Fenerbahcénak Szalaiért – a klub történetében csak három játékosért fizettek ennél többet. A magyar játékos azonban nem tudta megszilárdítani a helyét, az első hat hónapban öt alkalommal pályára lépett, majd a klub kölcsönadta a Freiburgnak.

Ezt további két kölcsönszerződés követte, így szerepelt a belga Standard Liége, majd a török Kasimpasa együtteseiben is, mielőtt idén januárban Szczecinben kötött ki.

A piaci értéke 14 millió euróról 2 millió euróra zuhant a Hoffenheimhez való átigazolása óta.

Kapcsolódó
Szalai Attila a Jagiellonia Bialystok ellen.
„Szalai Attilát jó játékosnak tartjuk, meglátjuk, lesz-e lehetőség megtartani”
A magyar válogatott védővel elégedett az edzője.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

„A squadra azzurra bárkit le tud győzni, beleértve a marslakókat is” – 20 éve nyerte utolsó világbajnoki címét Olaszország

Friss

Népszerű

Összes
Kylian Mbappe of France celebrates after scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between France and Morocco at Boston Stadium on July 9, 2026 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto)
Vb-negyeddöntő: Franciaország – Marokkó 0-0 (élő)
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik