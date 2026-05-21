bűnügyrongálásgarázdaság
Belföld

Videón, ahogy ököllel zúzza szét a patika ajtaját egy nő, mert nem kap nyugtatót

ugyeszseg.hu
admin Kolontár Krisztián
2026. 05. 21. 13:30
ugyeszseg.hu

Vádat emelt a Soproni Járási Ügyészség azzal a nővel szemben, aki ököllel zúzta szét egy soproni patika ajtaját, mert nem kapott nyugtatót. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a nő tavaly áprilisban ittasan bement a gyógyszertárba, ahol nyugtatót akart kiváltani.

Ott azonban közölték vele, hogy az általa bediktált TAJ számon nincs nyugtató felírva. A nő ettől olyan dühös lett, hogy kifelé menet ököllel akkorát beleütött  a patika üvegajtajába, hogy az pókhálósan betörött.

Az elkövető magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen. Az ügyészség pénzbüntetést kért a garázdasággal, és rongálással vádolt nőre azzal, hogy kötelezzék őt a több százezer forintos kár megfizetésére is.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kis János: Ilyen kisstílű figura nincs még egy, mint Sulyok Tamás
Bóna Szabolcs: Sürgősen intézkedünk, visszaállítjuk az Ukrajnából érkező élelmiszerek tilalmát
Pálinkás századost kabinetfőnök-helyettesként veszi maga mellé Ruszin-Szendi Romulusz
Mennyit tudsz a mandalóriról és Groguról? Teszteld ezzel a tíz kérdéssel!
Magyar Péter Bécsben: Előfordult egy olyan dolog, aminek nem szabadott volna
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik