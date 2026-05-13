bayern münchenlabdarúgásmanuel neuersport
Foci

Manuel Neuer fizetése: áldozatot hozhat a Bayern kapusa

Hosszabbít Manuel Neuer, a Bayern München kapusa, és még fizetéscsökkentésbe is belemegy.
SVEN HOPPE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
24.hu
2026. 05. 13. 13:53
Hosszabbít Manuel Neuer, a Bayern München kapusa, és még fizetéscsökkentésbe is belemegy.
SVEN HOPPE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Megegyezett szerződésének meghosszabbításáról a kapus Manuel Neuerrel a német labdarúgó-bajnokságban aranyérmes Bayern München – számolt be róla a Sky televíziós társaság.

A Sky azt közölte, hogy mindkét fél részéről tisztázásra kerültek a még kérdéses részletek, és a 40 éves futballista a jövő év júniusáig érvényes megállapodást ír majd alá. Neuer jelenleg érvényben lévő szerződése a következő hónapban jár le. A hivatalos bejelentés a Sky információja szerint a Bayern idénybeli utolsó bajnokija, a szombaton sorra kerülő, Köln elleni találkozó után várható.

A beszámoló alapján Neuer fizetése volt a kulcskérdés a tárgyalások során, a sajtó szerint a veterán kapus végül belegyezett a bércsökkentésbe.

Jelenleg évi 20 millió euró körüli összeget keres, amivel a csapat gólzsákja, Harry Kane mögött a második legjobban fizetett futballista a keretben. Jamal Musiala és Joshua Kimmich vannak még ezen a polcon a bérek tekintetében.

A 124-szeres német válogatott játékos 2011-ben, a Schalke 04-től igazolt Münchenbe, a Bayernnel 13-szor nyerte meg a Bundesligát, több más trófea mellett a Bajnokok Ligáját kétszer hódította el a bajor klubbal.

Kapcsolódó
A Southampton nyert a Middlesbrough elleni párharcot.
Kémbotrány rengeti meg az angol futballt – vajon a feljutásért zajló versenyre is hatással lesz?
Nem várt esemény zaklatta fel az angol labdarúgó-társadalmat, a feljutásért zajló rájátszás egyik elődöntője után pedig csak sokasodnak a kérdések.

Ajánlott videó

Flick az egók letörésével épített szupercsapatot Barcelonában, a következő szintet a BL-győzelem jelentené

Friss

Népszerű

Összes
Kik járnak jól a Tisza tervezett szja-csökkentésével, illetve kiknek nem hoz változást?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik