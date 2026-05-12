Őrült kavalkád Barcelona utcáin, háromnegyed millióan ünnepelték a katalánok bajnoki címét

BARCELONA, SPAIN - MAY 11: Players of FC Barcelona celebrate winning the 2025/26 LaLiga and Supercopa de Espana titles with supporters in the streets of Barcelona, Spain, on May 11, 2026. Adria Puig / Anadolu
Így ünnepelt Barcelona városa
2026. 05. 12. 08:49
Csaknem 750 ezer ember ünnepelte hétfőn az FC Barcelona labdarúgócsapatának 29. spanyol bajnoki címét.

A csapat, amely története során először biztosította be elsőségét legnagyobb riválisa, a Real Madrid elleni mérkőzésen, nyitott buszon haladt végig a város utcáin.

„Barcelona ismét megmutatta, mennyire rajong a Barcáért” – számolt be az ünneplésről a klub, amely úgy írta le a forgatagot, hogy az utcák a csapat iránt elkötelezett szurkolók tengerévé váltak.

Olyan csapat mellett állnak ők, amely tovább írja történelmébe a sikeres fejezeteket, és a szurkolói körében ünnepel.

A csapat a délután indult el a stadionjától, és öt órán át haladt a város utcáin, a játékosok autogramokat osztogattak, énekeltek, táncoltak. A drukkerek erkélyekről és a buszmegállók tetejéről is integettek nekik.

A katalán együttes vasárnap 2–0-ra nyert a Camp Nouban a Real ellen, így három fordulóval a vége előtt behozhatatlan, 14 pontos előnyre tett szert. Ezzel megvédte címét, összességében pedig a 29. La Liga-diadalát aratta.

Flick az egók letörésével épített szupercsapatot Barcelonában, a következő szintet a BL-győzelem jelentené
Hansi Flick érkezésével a katalán klub odahaza szenzációsan teljesít, hat trófeából ötöt is besöpört az elmúlt két szezonban. A Bajnokok Ligájában még várat magára az áttörés, de elképzelhető, hogy a nyári átigazolási szezon végre olyan lesz, amilyet a vezetés szeretne.

