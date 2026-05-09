„Soha nem mondanék nemet a válogatottnak, ha szükség van rám” – Luis Suárez jelezte, hogy részt venne a vébén

A 39 éves játékos 2024 szeptemberében azt mondta, hogy elérkezett a megfelelő pillanat, hogy visszalépjen az új generációnak teret engedve. Egy hónappal később már arról nyilatkozott, hogy Marcelo Bielsa nagyon puskaporos légkört teremtett a nemzeti csapatban, amelyben csak idők kérdése, hogy robbanjon.

Azóta szóba se került a behívása, de egy interjúban kijelentette, hogy nyitott a visszatérésre, és elmondta, hogy már „bocsánatot kért” azoktól, akiktől ezt szükségesnek érezte.

„Soha nem mondanék nemet a válogatottnak, ha szükségük van rám, különösen a közeledő világbajnokság miatt. Akkor félreálltam, hogy utat engedjek a fiatalabb generációnak. Mondtam valamit, amit nem kellett volna. Már bocsánatot kértem azoktól, akiktől bocsánatot kellett kérnem

Még mindig megvan bennem az az adrenalin, az a vágy, hogy tovább játsszak. Még van bennem élet, érzem a késztetést a versenyre, a dühöt egy vereség után és a góllövés örömét

– mondta Suárez az EFE hírügynökségnek.

Nemzeti hős

Suárez rendkívüli karriert tudhat maga mögött, korábban megfordult az Ajax, a Liverpool, a Barcelona és az Atlético Madrid csapataiban is, rövid brazíliai kitérőt követően az Inter Miamiba került Lionel Messi mellé. Annak ellenére, hogy 39 éves, új szerződést írt alá 2027-re is, vagyis egy vb-szereplés még nem a hattyúdal lenne.

Luis Suárez 143-szor lépett pályára a válogatottban, ezeken 69 találatig jutott, amivel Uruguay mindenkori legjobb góllövője. 2024-es visszavonulása a válogatottból Edinson Cavaniét követte, aki két évvel korábban 58 gólt szerzett hazája színeiben. Uruguay jelenlegi keretében Darwin Núnez a válogatott gólkirálya 13 góllal.