„Elszabadult a pokol” – ütések, fojtogatások, rúgások után megkergették a játékvezetőt a megye III-as rangadón

A mérkőzésen a hatvaniak szereztek vezetést a 2. percben Szlobodnyik góljával (0-1), erre Lázár a 24., Eszes pedig a 37. percben válaszolt (2-1). Úgy tűnt, össze is jön a hazai siker, ám a hajrában a vendégek kétszer is betaláltak: Czakó a 81. percben egyenlített, Nikl pedig két perccel később megszerezte a győztes találatot (2-3).

A hajrában aztán elszabadult a pokol, a hazaiaktól Vincze és Rostás is piros lapot kapott a 94. percben, majd Panyi Kristóf játékvezetőt megkergették.

A mérkőzést követően vendégcsapat a közösségi oldalán közleményt adott ki a történtekről.

„Pontosan olyan meccsen találtuk magunkat, amire készültünk a héten. Sok sérülttel, és meghatározó játékosok nélkülözésével érkeztünk meg Váraszóra, ahol a tabella szerint rangadót játszottunk. Egy küzdős mérkőzésen 2-1-es hazai vezetés után sikerült 3-2-re fordítanunk az állást, ami a végeredmény maradt. Miután megszereztük a vezetést, fokozódtak az indulatok, egyre parázsabb lett a hangulat, ami teljesen normális egy ilyen változatos rangadón” – írta a Lokomotív SE.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lokomotív SE (@lokomotiv.se) által megosztott bejegyzés

„A lefújást követően viszont az ünneplésünk alatt egy hazai játékos támadólag lépett fel játékosainkkal szemben. Ezt követően elszabadult a pokol. Próbáltuk csillapítani a helyzetet, ami sikerült is, mindaddig, amíg a hazai szurkolók, a játékosok, és a rendezők be nem csatlakoztak melléjük.

Ebben a helyzetben, már a játékvezetői asszisztálás is kevés volt, ugyanis őt is megtámadták. A verbális bántalmazás mellett, ütések, fojtogatások, rúgások érték játékosainkat, és a játékvezetőt is. A lecsendesedést követően az öltöző előterében folytatódott az inzultálás.

„Szerencsénkre, jelen volt a HELASZ által delegált szövetségi ellenőr, aki megfelelően intézkedett, és rendőri beavatkozást kért, hogy testi épségünk veszélyeztetése nélkül elhagyhassuk a sportlétesítményt. A gépjárművekhez érve, szomorúan tapasztaltuk, hogy az egyik buszunk jobb hátsó kereke érdekes módon le volt eresztve. A hazaiak közül segítettek felfújni a gumit, hazaérkezésünk sikeres volt.”

A bajnokságban 20 mérkőzés után a Lokomotív SE 51 ponttal áll az élen, a Váraszói SE 21 meccsen 41 pontot szerzett, ezzel az ötödik jelenleg.