1946 óta nem kezdett úgy edző a Unitednél, mint most Solskjaer

A Manchester United 2-0-ra győzött a Newcastle United vendégeként a Premier League 21. fordulójában szerdai játéknapján. Az első, lényegében győztes gólt Romelu Lukaku szerezte 38 másodperccel azt követően, hogy beállt, első labdaérintésből. Egy kapusról kipattanó labdát értékesített. A 0-2-es végeredményt Marcus Rashford állította be a 80. percben.

Ez volt a menesztett José Mourinho helyére a szezon végéig ideiglenesen kinevezett vezetőedző, Ole Gunnar Solskjaer negyedik mérkőzése a csapat kispadján: irányításával a manchesteriek 12 pontot szereztek, gólkülönbségük pedig 14-3.

Az Opta statisztikája szerint eddig egyedül Matt Busby volt, aki első négy bajnokiját megnyerte a Manchester United menedzsereként, ez 1946-ban történt.

4 – Ole Gunnar Solskjaer is only the second manager in Manchester United history to win his first four league games in charge of the club, after Matt Busby in 1946. Revival. #NEWMUN pic.twitter.com/Dt9XpCfGms

— OptaJoe (@OptaJoe) 2019. január 2.