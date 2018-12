Eldőlt, hol folytatja Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic jövője körül sok volt a kérdőjel, egészen mostanáig. A Los Angeles Galaxy játékosáról fölmerült korábban, hogy:

A találgatásoknak azonban vége, néhány amerikai sajtóhír után maga a svéd támadó jelentette be, hogy marad a Los Angeles Galaxyban.

– írta közösségi oldalán Ibrahimovic, aki ezúttal sem mulasztotta el kicsit “zlatanosítani” a megjegyzését: az észak-amerikai profi ligát (MLS) MLZ-ként említi, a Z természetesen saját magára utal.

MLZ Im not done with you yet pic.twitter.com/1F68siOV16

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 2018. december 17.