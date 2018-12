Óriási potyagól és döntetlen a United-Arsenal rangadón

2-2 az Old Traffordon, nyert a Tottenham és a Liverpool, meglepetésre kikapott a Chelsea. A 15. forduló szerdai eredményei.

Egészen szokatlan volt ez a mostani Manchester United – Arsenal bajnoki, ugyanis a 15. fordulóban lejátszott rangadó az első volt 1986 óta, melyen nem volt ott Sir Alex Ferguson és/vagy Arséne Wenger. A Unitedet José Mourinho, a londoniakat Unai Emery irányítja már.

A hazai pályán játszó manchesteriek kezdtek jobban, azonban a 25. percben a vendégek szereztek vezetést, amikor Mustafi fejesét bevédte De Gea – Herrera menteni próbált, de a gólvonal-technológia jelzett, hogy későn. Túl sokáig nem tartott az Arsenal öröme, ugyanis egy szabadrúgás után Martial egyenlített ki percekkel később.

A potyagól:

Ezután sokáig kiegyenlített volt a mérkőzés, aztán jött az igazi őrület: előbb a 68. percben Lacazette talált be még úgy is, hogy felborították közben, hogy aztán pillanatokkal később Lingard egyenlítsen, kihasználva a londoni védők teszetoszaságát. A következő perceket megnyomta az Arsenal, De Geának volt is bravúrja, végül 2-2-re végeztek a csapatok.

Az összefoglaló:

A Liverpool 0-0-s első félidő után nyert a Bunrley otthonában, így ott lohol a listavezető Manchester City nyakában. A Tottenham magabiztos győzelemmel lépett a harmadik helyre, a Chelsea ugyanakkor annak ellenére is kikapott a Wolverhamtpon vendégeként, hogy Loftus-Cheek 18. percben szerzett góljával még vezetett.

Eredmények – Premier League, 15. forduló Manchester United – Arseal 2-2 (1-1) Burnley – Liverpool 1-3 (0-0) Wolverhampton – Chelsea 2-1 (0-1) Tottenham Southampton 3-1 (1-0) Everton – Newcastle 1-1 (1-1) Fulham – Leicester 1-1 (1-0)

Nyitókép: Michael Regan/Getty Images