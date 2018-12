Őrült előadást tartott Jürgen Klopp a győzelem után

Egészen hihetetlen góllal, a 96. percben döntötte el a liverpooli városi rangadót Origi, így a Pool 1-0-ra diadalmaskodott az Everton ellen és 14 fordulót követően továbbra is tartja a lépést a Manchester Cityvel. Íme a gól, ahol Pickford kapus ki tudja mit csinált:

A videón a gólon kívül azonban az is látszik, hogy a játékvezető azon nyomban lefújta a meccset és Jürgen Klopp százas sprintereket megszégyenítő módon rohan be elébb kapusához, ugrik hasast Alissonnal, majd visszafutva végig a levegőt öklözve eljátssza ugyanezt az edző stáb tagjaival is.

A találkozó utáni sajtónyilatkozatában aztán a német edző elmondta, annyira feszült, nehéz mérkőzésen voltak túl, hogy a hihetetlen góljuk után kiszakad belőle a feszültség.

„Azonnal elnézést kértem Marco Silvától (az Everton menedzsere – a szerk.) a lefújás után. Nem szerettem volna tiszteletlen lenni, egyszerűen tudtam féken tartani magamat ” – magyarázta Klopp a meccs után a történteket.

