A Manchester United csatárán röhög a fél világ

A Bajnokok Ligája keddi játéknapjának slágermeccse a Manchester United-Juventus találkozó volt. A H csoport rangadóján meglepően erőtlennek bizonyultak a házigazda angolok, az olaszok egy gyors góllal gyakorlatilag be is húzták a győzelmet az Old Traffordon.

A Juventus lefocizta a Manchester Unitedet az Old Traffordon Még az is belefért az olasz bajnoknak, hogy a hazaiak a második félidőt jobban megnyomta.

Ahogy az ilyenkor lenni szokotott, az internet népe nem kegyelmezett a vesztesnek. Fókuszban sokáig Anthony Martial állt, aki gyakorlatilag kivezette a labdát a pályáról, végül mégis Romelu Lukakura zúdult a verbális össztűz. A belga csatárért 2017 nyarán hatalmas összeget vizettek a Vörös Ördögök: 85 millió euróért váltotta az Everton mezét a Unitedéra.

Ezek után nem csoda, hogy többet vártak tőle annál, minthogy az oldalvonalról a tizenhatos előterébe lövi a labdát. Az is jó kérdés, mi járhatott a fejében, ami azonban még fontosabb, hogy vajon beadásnak, vagy lövésnek szánta?

A meccs után ráadásul José Mourinho is meglehetősen nevetséges nyilatkozatot adott, így aztán szegény United-szurkolók ma egész nap a cikizést hallgathatják.

Nyitókép: Michael Regan/Getty Images